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22:25 (мск), источник: Газета.Ру

Министерство обороны Великобритании назвало Россию главной угрозой

В понедельник, 22 марта, Министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил, в котором Россия указана как угроза для страны, сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», — написано в документе.

Главными направлениями развития российских вооруженных сил названы подводные ракетоносцы и специальное оборудование, способное уничтожать глубоководные кабели. А также торпедное вооружение, способное доставлять бомбы к берегам противников.
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«РФ располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — отмечается в документе.

Первым Россию назвал угрозой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В его отчете по безопасности РФ названа главной угрозой британской государственности.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал о создании в Великобритании антироссийского спецназа.

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