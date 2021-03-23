В Арктике испытают несколько типов боевых самолетов

Ранее Су-34 в Заполярье не базировались. В 2016 году бывший тогда командующим Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов заявил, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа можно разместить звено Су-34 и пару самолетов-заправщиков Ил-78, это позволит увеличить радиус действия авиации.
Арктические условия станут новыми для амфибий Бе-200. Минобороны заказало шесть таких машин, которые могут взлетать и с суши, и с воды. Их планируется задействовать в поисково-спасательных, а потом и в противолодочных операциях. Первый из них уже поступил в учебный центр Ейска. Машину перебросили из теплого Приазовья на самый северный аэродром России — на Землю Александры.
После создания в 2014 году Объединенного стратегического командования «Север» для него решено было восстановить 13 аэродромов и посадочных площадок. По информации оборонного ведомства, с учетом аэродромов совместного базирования в материковой части страны за последние несколько лет реконструировано почти 20 взлетно-посадочных полос (ВПП). Большинство их них принимают только транспортные самолеты, но некоторые перестроены полностью и получили расширенные возможности.
Крупнейший проект стоимостью свыше 4 млрд рублей реализовали на острове Земля Александры. В 2020 году Минобороны заявило, что полоса аэродрома реконструирована и превращена в круглогодичную. Ранее она была грунтовой и использовалась только в зимнее время. Ее длину увеличили с 2,5 км до 3,5 км и выложили бетонными плитами. Это позволит принимать любые типы самолетов.
Подобные работы ведутся на аэродроме «Темп» на острове Котельный. После строительства в 2013 году временной посадочной площадки там стартовал проект стоимостью свыше 5 млрд рублей по ее преобразованию во всесезонную ВПП.