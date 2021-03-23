В России предложили ограничить денежные переводы для незаконных интернет-казино

«Законопроект разработан в целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности», ― сказал «Известиям» Хинштейн.
Отмечается, что в настоящее время в реестр ФНС вносят только тех, в отношении кого есть сведения по организации и проведению этими людьми лотерей с нарушением закона. Авторы же законопроекта предлагают включать таких нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены денежные переводы.
Этим документом также вводится территориальный признак проведения лотерей и азартных игр. Местом проведения в интернете признается локация в случае соблюдения даже одного из условий, перечисленных в законопроекте.
К ним относятся место жительства в России участника лотереи, нахождение банка на территории страны, регистрация сетевого адреса участника лотереи в РФ, а также, если международный код страны абонентского номера, который используется игроком при оплате за участие в лотерее или азартной игре, присвоен России.
В октябре 2020 года в России в силу вступил федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Раньше организаторами азартных игр не могли выступать юридические лица, учредителями которых были люди с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести и тяжкие.
Теперь по закону запрещено выступать в качестве организатора азартных игр и юридическим лицам, учредителями которых являются люди, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против госвласти.
Помимо этого, ограничения распространяются на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр и на операторов лотерей. Также учредителями организатора азартных игр и оператора лотереи не могут стать юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, которые предоставляют льготный режим налогообложения.
16 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об идентификации клиентов игорных заведений.
Была введена обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, сформированном при осуществлении расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов, реквизиты, которые позволяют налоговым органам идентифицировать клиентов. К этим реквизитам относятся имя, отчество, фамилия, серия и номер паспорта или ИНН.