В Совфеде предложили увеличить выдачу земель на Дальнем Востоке

Пока гектарная программа не работает в полную силу, считает сенатор. В 2017 году политик вместе с группой депутатов уже предлагал увеличить размер выдаваемой земли до 10 га, однако тогда эту инициативу не поддержали.
Во время весенней сессии 2021 года Иван Абрамов планирует опять обсудить этот вопрос с новым главой Минвостока Алексеем Чекунковым, которого назначили в ноябре. В этот раз он не собирается настаивать на десятикратном росте, но рассчитывает на то, что ведомство увеличит площадь раздаваемых участков в случае заинтересованности. Также он планирует обратиться с этим предложением в ведомство.
Если не привлекать население большим количеством территории, про программу могут совсем забыть: ведь все, кто хотел получить землю, уже это сделали, считает сенатор.
С этим мнением согласен и председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Однако выдавать больше одного гектара, по его словам, нужно не каждому, а в зависимости от успехов работы. Такую систему оценки следует проработать.
Идею бизнесмена Михаила Утробина о предоставлении дополнительного гектара для тех, кто эффективно освоил первый участок, 15 марта поддержал премьер Михаил Мишустин. Этой возможностью участники программы смогут воспользоваться уже в августе. Пока трудно оценить примерный объем спроса, признались «Известиям» в Минвостоке. Однако там уверены, на второй гектар будут претендовать многие дальневосточники, развивающие на своих участках сельскохозяйственные проекты.