Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
26Body Worlds
10Взрыв в жилом доме в Химках
01:40 (мск), источник: Известия

Евросоюз создал фонд для финансирования военных операций за рубежом

Евросоюз в понедельник, 22 марта, создал Европейский фонд мира (ЕФМ), размером €5 млрд, за счет которого ЕС сможет поставлять военную технику и создавать оборонную инфраструктуру по запросу третьих стран, сообщает «Интерфакс».

Источник: AP 2020

Отмечается, что цель ЕФМ — предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Используя его, ЕС будет помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории.

Он также позволит ЕС предпринимать более существенные действия военного характера в рамках Общей внешней политики и политики безопасности.

«Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку партнерам в решении общих проблем безопасности», — заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, комментируя решение о создании фонда.

За счет этого фонда ЕС может по запросу третьих стран, региональных или международных организаций поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру. Меры по оказанию помощи «будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями».

С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. Его заменит ЕФМ. Увеличится бюджет и повысится гибкость, а оперативная часть останется в составе Совета ЕС.

В феврале сообщалось, что Европейский союз намерен принять свою первую военную концепцию под названием «Стратегический компас» к марту 2022 года. Отмечалось, что военная концепция отражает цели ЕС в вопросах обороны и безопасности, а также определяет угрозы по этим направлениям.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Цены пахнут керосином: бизнес заявил о рисках подорожания бензина на 14%
Чужие среди своих: как живется в России без документов
Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС
Экс-заместитель главы СВР Виталий Маргелов умер от COVID
Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»
Банки в регионах повысили проценты по кредитам и вкладам
Ургант останется в эфире Первого канала несмотря на коронавирус
«Газпром»: от запасов газа в Европе осталось меньше трети
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Показываем потрясающее фото
Горячие темы на Авто
Ждём-с завтра с утречка 304
Звонок --(вечерний )-- 160
А с понедельника... 159
Стоит ли торопиться менять сцепление, если педаль в пол? 141
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Антитела после вакцинации 143
Дочь неряха 116
Спальное место для школьника 101
Худеем к лету? 88
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь