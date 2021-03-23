Евросоюз создал фонд для финансирования военных операций за рубежом

Отмечается, что цель ЕФМ — предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Используя его, ЕС будет помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории.
«Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку партнерам в решении общих проблем безопасности», — заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, комментируя решение о создании фонда.
За счет этого фонда ЕС может по запросу третьих стран, региональных или международных организаций поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру. Меры по оказанию помощи «будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями».
С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. Его заменит ЕФМ. Увеличится бюджет и повысится гибкость, а оперативная часть останется в составе Совета ЕС.
В феврале сообщалось, что Европейский союз намерен принять свою первую военную концепцию под названием «Стратегический компас» к марту 2022 года. Отмечалось, что военная концепция отражает цели ЕС в вопросах обороны и безопасности, а также определяет угрозы по этим направлениям.