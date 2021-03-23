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01:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник Байдена ожидает «тяжелые дни» в отношениях с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Вашингтон и Москву ждут «тяжелые дни» из-за разных позиций по некоторым вопросам. Однако он считает, что с Россией можно работать по нескольким направлениям.

Источник: AP 2020

Джейк Салливан в интервью MSNBC прокомментировал слова Джо Байдена, который ране в эфире ТВ назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Советник снова повторил позицию Белого дома, что господин Байден ответил напрямую на вопрос, который ему задали.

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«Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой», — добавил господин Салливан.

Советник господина Байдена считает, что с Россией можно работать «по ключевым вопросам». Среди них он назвал «ядерную тематику» и напомнил, что Вашингтону и Москве удалось продлить ДСНВ. Господин Салливан считает, что страны могут работать в некоторых областях в «стабильном и предсказуемом ключе».

17 марта господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». После этого господин Путин предложил американскому президенту провести дискуссии в прямом эфире. МИД России утверждает, что США отказались от переговоров.

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