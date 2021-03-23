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03:45 (мск), источник: Известия

ФНС в 2020-м принудительно взыскала в бюджет почти 1 трлн рублей

Налоговая в прошлом году принудительно взыскала с неплательщиков в бюджет 930 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Минфина об исполнении плана министерства за 2020-й («Известия» ознакомились с документом).

Источник: Известия

Оценки по принудительному взысканию задолженности перед бюджетом за 2019 год Минфин и ФНС не приводили. Однако такие данные публиковала ранее Счетная палата. По информации аудиторов, в 2019-м налоговая в принудительном порядке получила от неплательщиков 985 млрд рублей.

Общая сумма задолженности по налогам и сборам в 2020 году относительно уровня 2019-го несколько возросла — на 1,5% или 27,5 млрд — до 1,8 трлн рублей. На рост показателя оказал существенное влияние мораторий на применение налоговыми органами мер принудительного взыскания и на возбуждение процедур банкротства.

Примерно треть этой суммы бюджет недополучил из-за потери налогоплательщиками финансовой устойчивости. Согласно документу Минфина, задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физлиц, находящихся на стадии банкротства, по итогам 2020-го составила 552 млрд рублей.

Всего в бюджетную систему страны в 2020 году поступило без малого 38 трлн рублей, сумма недопоступлений от банкротящихся организаций в полтриллиона — вполне заметна, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Очевидно, что все долги вернуть не удастся, поэтому процедура их переоценки после кризиса должна быть пересмотрена, отметил он. Сейчас они «висят», например, у регионов или муниципалитетов как дебиторская задолженность, уточнил Владимир Климанов.

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