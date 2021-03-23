В ЕС назвали сложности для транспортировки российской вакцины «Спутник V»

По его словам, российский препарат очень сложен в производстве, поскольку, по сути, он представляет собой сразу две вакцины (первая и вторая дозы). «России могут потребоваться годы, чтобы разработать устойчивую цепочку поставок», — отметил он.
Отвечая на вопрос, какова позиция Еврокомиссии по поводу решения нескольких европейских компаний производить «Спутник V», представитель ЕК сказал, в Европе есть полный портфель безопасных вакцин и в настоящее время ведется работа над наращиванием производственных мощностей, чтобы доставить эти вакцины в кратчайшие сроки.
«Поставка вакцины “Спутник V” на европейский рынок, если она будет разрешена, также повлечет за собой оценку производственных площадок. Такая оценка предоставит больше информации о качестве и размере производственных мощностей», — заявил он.
Как отметил собеседник, производство российского препарата на территории Евросоюза не изменит стратегию ЕС в отношении вакцин, которые были согласованы с государствами-членами.
«В настоящее время внимание ЕС сосредоточено на наращивании европейского производства вакцин в соответствии с соглашениями о предварительных закупках ЕС», — пояснил он.
Говоря о критериях, которыми руководствуется Еврокомиссия при определении того, будет ли она приобретать ту или иную вакцину, представитель ЕК сказал, что наиболее важные соображения включают производственные мощности и возможность доставки в срок, а не название конкретной страны, из которой хотят приобретать препарат.
«Другие критерии включают вопросы ответственности по всем контрактам, а также цены», — уточнил он, добавив, что здесь важным фактором, кроме прочего, является «глобальная солидарность» (обязательство сделать часть будущих доз вакцин доступной для стран с низким и средним уровнем дохода).
В начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V», что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина «Спутник V». «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — сказал он.
По его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Говоря о «Спутнике V», комиссар отметил, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны «с трудом получают доступ» к нему.
В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заметил, что возможность закупки «Спутника V» Евросоюзом зависит от обстоятельств. «Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств», — сказал Мамер. При этом он указал, что вакцины нужны именно сейчас.
Вместе с тем президент России Владимир Путин указал на то, что интерес к «Спутнику V» растет по всему миру, однако заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, «чьи интересы они поддерживают». «Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен “Спутник V”. Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем», — сказал глава государства.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. По состоянию на 16 марта применение вакцины одобрено в 51 стране, в том числе в Азербайджане, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Казахстане и Сирии.
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