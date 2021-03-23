08:30 (мск), источник: РБК
Меркель продлила карантин и ужесточила ограничения на Пасху
Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель после продолжавшегося более 11 часов совещания, которое проходило по
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Сейчас мы находимся в
Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок как внутри страны, так и за рубеж.
Помимо этого Меркель сообщила об ужесточении ограничений на пасхальные праздники (с 1 по 5 апреля. Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля). В этот период будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Кроме того, в эти дни частные собрания будут ограничены одним домохозяйством и максимум пятью людьми, а публичные собрания запрещены.
Как отмечает Bloomberg, Меркель договорилась снова встретиться с главами федеральных земель 12 апреля, чтобы принять решение: продлевать или ослаблять карантинные меры, которые действуют в Германии уже около четырех месяцев.
Локдаун в Германии ввели в декабре 2020 года. Закрылись все учреждения, работу продолжили продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, медицинские клиники и ряд других организаций. Школьники были переведены на удаленное обучение, также регионы сами решали, переводить ли на удаленку детские сады. Последний раз карантинный режим в ФРГ продлевали в начале марта. Тогда власти договорились продлить его до 28 марта.