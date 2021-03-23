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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce

Правительство Норвегии заблокировало покупку принадлежащего Rolls-Royce норвежского завода по производству двигателей Bergen Engines российским «Трансмашхолдингом».

Источник: Reuters
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«Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности», — сказала министр юстиции страны Моника Мэланн (цитата по Reuters).

В заявлении норвежского правительства сказано, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России».

Bergen Engines основан в 1946 году. За время работы поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации. На предприятии работает около 900 сотрудников.

О планах купить производство стало известно 4 февраля. Технологии завода «Трансмашхолдинг» планировал использовать в сфере энергетики. Среди других областей применения называлось, например, судостроение. Однако 9 марта Мэллан сообщила, что Норвегия может заблокировать покупку.

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