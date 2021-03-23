В НАТО назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности

«Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий», — говорится в сообщении.
Также в НАТО указали, что трансатлантическое партнерство останется центральным элементом политической сплоченности и важной опорой основанного на правилах миропорядка.
Утром 23 марта сообщалось, что противодействию России будет посвящено отдельное заседание, которое пройдет в среду, 24 марта. В нем примут участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и главы МИД Финляндии и Швеции, входящих в ЕС, но не являющихся членами НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает действия России в последние годы всё более агрессивными, но на вопрос, разделяет ли он мнение Байдена о властях России, от ответа уклонился. Генеральный секретарь подчеркнул, что альянс продолжает придерживаться «комбинированного» подхода в отношениях с РФ.