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20:54 (мск), источник: Известия

В НАТО назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности

НАТО продолжит адаптацию к вызовам со стороны России, включая международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса.

Источник: AP 2020

«Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий», — говорится в сообщении.

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Также в НАТО указали, что трансатлантическое партнерство останется центральным элементом политической сплоченности и важной опорой основанного на правилах миропорядка.

Утром 23 марта сообщалось, что противодействию России будет посвящено отдельное заседание, которое пройдет в среду, 24 марта. В нем примут участие глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и главы МИД Финляндии и Швеции, входящих в ЕС, но не являющихся членами НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считает действия России в последние годы всё более агрессивными, но на вопрос, разделяет ли он мнение Байдена о властях России, от ответа уклонился. Генеральный секретарь подчеркнул, что альянс продолжает придерживаться «комбинированного» подхода в отношениях с РФ.

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