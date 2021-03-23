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21:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин уволил обвиняемого во взятке пензенского губернатора

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Господин Белозерцев арестован по обвинению во взятке.

Источник: РИА Новости/Басманный суд

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в подписанном 23 марте указе главы государства. Документ вступил в силу со дня подписания.

Господин Белозерцев был назначен врио губернатора Пензенской области в 2015 году. В том же году он выиграл выборы главы региона. В 2020 году Иван Белозерцев был переизбран губернатором.

Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. После обысков его доставили из Пензы в Москву, он арестован до 20 мая.

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