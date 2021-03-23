Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии

23:39 (мск), источник: ТАСС
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ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать сохранять свое присутствие в Сирии, так как, по их мнению, от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) все еще исходит угроза. Об этом во вторник сообщил журналистам
«Мы все еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать [членов группировки] ИГ. Это часть наших коалиционных усилий, — сказал он, отвечая на вопрос о целях нахождения американских военных в этой стране. — Они [террористы из ИГ] все еще находятся там и все еще представляют угрозу». При этом Кирби подчеркнул, что основная часть группировки уже разбита, но в Сирии бесконтрольной все еще остается значительная часть территории.
Большая часть сирийских провинций Хасеке,
Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в
Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.