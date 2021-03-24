Джо Байден призвал запретить в США штурмовое оружие после стрельбы в Колорадо

«Повторюсь, мы можем запретить продажу штурмового оружия в стране и магазинов увеличенной емкости», — сказал Байден. По его словам, ограничения должны стать не партийным вопросом, а общеамериканским.
Президент США призвал сенаторов также принять законопроекты, которые «закрывают лазейки» в системе проверки прошлого человека, который покупает оружие.
Байден отметил, что он и первая леди Джилл Байден «глубоко огорчены» в связи со случившейся стрельбой в Колорадо. «Как президент, я собираюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы защитить американский народ», — добавил он.
22 марта в городе Боулдер в штате Колорадо мужчина открыл стрельбу на парковке рядом с продуктовым магазином, после чего вошел внутрь. Жертвами стрелка стали 10 человек. Среди погибших был полицейский. Нападавшего задержали. Он был ранен. По официальным данным, подозреваемый купил штурмовое оружие за шесть дней до нападения.
16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг убил восемь человек, в том числе шесть азиаток, в ходе вооруженных нападений на массажные салоны в пригородах Атланты.
В США давно ведутся разговоры об ужесточении законодательства в сфере продажи оружия. Право хранить и носить его гарантируется второй поправкой Конституции. Тем не менее из-за регулярно возникающих случаев массового расстрела граждан, в том числе в школах, ряд организаций и политиков выступают за введение ограничений.