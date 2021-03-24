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01:41 (мск), источник: ТАСС

Блинкен обсудил с главами МИД «евротройки» действия в отношении России и Китая

Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям, а также поддержку более глубокого сотрудничества США и ЕС, сообщили в Госдепе.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, обсудил с руководителями МИД «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) ситуацию вокруг России и Китая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

«[В ходе беседы они] затронули вызовы, исходящие от РФ и Китая, а также обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили свою «твердую приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям, а также поддержку более глубокого сотрудничества США и ЕС».

«Они подтвердили центральную роль трансатлантических отношений в решении общих проблем в области безопасности и экономики», — подчеркнули в Госдепартаменте.

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