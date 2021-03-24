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05:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Нетаньяху поблагодарил израильтян за «огромную победу» на выборах

Премьер Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил благодарность гражданам за «огромную победу» на парламентских выборах, которые прошли в стране накануне.

Источник: AFP 2020

По данным экзит-полов, партия премьера, а также ее союзники могут набрать 61 депутатский мандат, необходимый для формирования правительственный коалиции.

«Граждане Израиля — спасибо! Вы подарили огромную победу правым и “Ликуду” под моим руководством. “Ликуд” лидирует с огромным отрывом от следующей партии», — написал господин Нетаньяху в Twitter.

Предполагается, что к утру среды будет подсчитано уже 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг.

Согласно опросам, проводившимся израильскими СМИ, «Ликуд» может рассчитывать на 31−33 мандата. С «Ликудом» гарантировано в блоке выступают еще три партии: «Шас» (8−9 мандатов), «Религиозный сионизм» и «Яадут а-тора» получают каждая 6−7 мандатов. К ним может присоединиться также партия «Ямина», набирающая 7−8 мандатов. Для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария. Лидер этой группы становится премьер-министром.

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