Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие ограничения.
Под санкции попали 23 россиянина и три француза. Среди упомянутых в нем граждан России — сенатор Людмила Нарусова и академик, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Горшков, первый замглавы МВД России Александр Горовой и замглавы МВД — статс-секретарь Игорь Зубов, сенаторы Александр Башкин, Александр Карлин, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, бывший замглавы Минтруда Всеволод Вуколов и др. Санкции против них вводятся на три года.
Под ограничения также попала 81 российская организация. Продлены санкции против ряда российских СМИ, в частности «Газеты. Ру», «Утро.ру», «Ленты. Ру». Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», ООО «Федеральное агентство новостей», а также ООО «СМИ2».
В указе говорится, что МИДу Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер.
Ранее Зеленский продлил на три года санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка.