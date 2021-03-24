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07:52 (мск), источник: Ведомости

Зеленский подписал указ о санкциях против российских граждан и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против российских граждан и компаний, говорится на сайте президента.

Источник: Reuters

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие ограничения.

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Под санкции попали 23 россиянина и три француза. Среди упомянутых в нем граждан России — сенатор Людмила Нарусова и академик, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Горшков, первый замглавы МВД России Александр Горовой и замглавы МВД — статс-секретарь Игорь Зубов, сенаторы Александр Башкин, Александр Карлин, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, бывший замглавы Минтруда Всеволод Вуколов и др. Санкции против них вводятся на три года.

Под ограничения также попала 81 российская организация. Продлены санкции против ряда российских СМИ, в частности «Газеты. Ру», «Утро.ру», «Ленты. Ру». Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», ООО «Федеральное агентство новостей», а также ООО «СМИ2».

В указе говорится, что МИДу Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер.

Ранее Зеленский продлил на три года санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка.

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