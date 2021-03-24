14:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 марта, по ошибке «сложил свои полномочия».
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На сайте главы государства появилось распоряжение № 206/2021-рп об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.
Распоряжение вскоре было удалено с сайта, но журналисты к тому моменту уже успели сделать скриншоты. Кроме того, документ сохранился в кэше Google.
В офисе президента произошедшее пока не комментировали.
Владимир Зеленский был избран на пост главы государства по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 апреля 2019 года. Он набрал 73,23%, в то время как другой кандидат —