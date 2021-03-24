Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 мартаВсемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12В Москве побит исторический рекорд тепла
16:16 (мск), источник: РБК

Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой и попросила прощения

Накануне власти Германии решили ужесточить коронавирусные ограничения на Пасхальную неделю и запретить собираться группами более чем по пять человек, даже в кругу семьи. Сегодня Меркель признала, что это была ошибка.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Планы объявить локдаун в Германии во время христианской Пасхи были ошибкой, власти не будут этого делать. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Bloomberg.

«Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — сказала Меркель.

Новость
Меркель не исключила закупок «Спутника V» в Германии

Решение о продлении карантина в Германии было принято 23 марта после продолжавшегося более 11 часов совещания между канцлером и властями федеральных земель. Ограничительные меры будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Также власти призвали граждан отказаться от поездок внутри и за пределами страны. Локдаун в Германии начался в декабре 2020 года.

Ограничения на Пасху (ее католики отмечают 4 апреля, праздники проходят с 1 по 5 апреля) были ужесточены. В этот период должны были быть закрыты все магазины, кроме продуктовых, частные собрания должны были быть ограничены одним домохозяйством и максимум пятью лицами, публичные собрания запрещены.

Германия находится на десятом месте в списке стран по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране заразились COVID-19 почти 2,7 млн человек, 75,2 тыс. из них умерли.

Глава немецкой компании BioNTech, создавшей совместно с американской Pfizer вакцину против коронавируса, Угур Шахин заявлял, что ожидает отмены локдауна в Германии не раньше осени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Георгий Тадтаев

 В чем признался «скопинский маньяк» в интервью Собчак. СК начал проверку
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Госдума приняла закон о президентских сроках
Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
Хабиб высказался о Моргенштерне и призвал «чистить грязь»
Иностранцы отказались от 500 земельных участков в Крыму
Ученые: вирус обычной простуды может защитить организм от COVID
Выбраны лучшие черно-белые снимки (фото)
Житель Твери три месяца не забирает выигрыш в 335 млн рублей
Горячие темы на Авто
Ждём-с завтра с утречка 330
О русско/французской жизни. 271
На честность тема . 186
Двадцатый век продолжается. 177
Кино
Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой Балерина ранее уже становилась гостьей программы «Секрет на миллион»
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дети
В Подмосковье нашли девочку-маугли, живущую в стае кошек Девочка отзывается на «кис-кис»
Леди
«Восточная красавица»: Зара примерила элегантный образ с чалмой Певица собрала комплименты фанатов.
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
Балкон и лоджия: какие табу есть в их обустройстве
6 идей из интерьеров скандинавских кухонь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь