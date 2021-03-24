Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российских приложений

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится поправка о реализации «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами». Их продажа с нарушением требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В прошлом марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года был принят закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.
В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс. Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие.