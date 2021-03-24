19:16 (мск), источник: ТАСС
Канада ввела санкции против Бортникова, Кириенко и еще семи чиновников из-за Навального
ОТТАВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских официальных лиц
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В список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.
Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены.
В заявлении подчеркивается, что санкции являются частью «согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российской администрации», по версии властей Канады причастных к инциденту с Навальным. Эти меры, добавили в МИД, были приняты в соответствии с канадским законом в ответ на «нарушения прав человека в России», а также скоординированы с аналогичными действиями США и ЕС, которые были предприняты в начале марта.
«Канада поддерживает народ России в его стремлении реализовать свое право на свободное самовыражение и мирные собрания, не опасаясь репрессий», — утверждал канадский министр.