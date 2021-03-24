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20:42 (мск), источник: Ведомости

Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

Россия и Китай представляют военную угрозу для США и их союзников, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц альянса.

Источник: AP 2020

«Мы видим растущую угрозу в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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В качестве доказательства своих слов Блинкен назвал «агрессию» России на востоке Украины, наращивание военных сил, проведение масштабных учений и «создание угроз» в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, по словам представителя США, российские власти активно модернизируют ядерные возможности и «применяют химическое оружие» в отношении своих критиков на территории НАТО.

Говоря о Китае, Блинкен отметил, что «военные амбиции» этого государства с каждым годом растут. По мнению Вашингтона, Пекин угрожает свободному судоходству, милитаризует Южно-Китайское море и проводит атаки на страны Индо-Тихоокеанского региона.

Помимо военных угроз со стороны России и Китая, по словам Блинкена, США обеспокоены распространением экономических и технологических тактик, которые нацелены на нарушение безопасности стран. К таковым госсекретарь отнес кампании по дезинформации и коррупцию. Кроме того, представитель Вашингтона выразил озабоченность «глобальными кризисами», в том числе пандемией коронавируса, изменениями климата и терроризмом.

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