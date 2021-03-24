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22:51 (мск), источник: Life.ru

ЕС и США решили вместе противостоять «конфронтационному поведению» России

Стороны тем не менее готовы взаимодействовать с РФ по вопросам, которые лежат в сфере общих интересов.

Источник: AP 2020

Евросоюз и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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«Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России. В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов», — отмечается в пресс-релизе на сайте ЕС.

Стороны также высказались в поддержку продолжения сотрудничества между НАТО и ЕС, поскольку обе организации нуждаются в новых способах совместной работы. Многочисленные и постоянно меняющиеся вызовы безопасности, с которыми сталкиваются союзники, делают содействие жизненно важным в настоящее время.

Борелль и Блинкен обсудили приоритетные вопросы внешней политики и экономики, включая решение глобального климатического кризиса, прекращение пандемии коронавируса, содействие устойчивому экономическому восстановлению и защиту демократических ценностей и основных свобод.

Ранее Боррель заявил о конфронтационном курсе России в отношениях с ЕС.

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