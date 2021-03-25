01:10 (мск), источник: Life.ru
Двух бывших депутатов Рады обвинили в организации ЧВК и экспорте оружия из России
Во время обысков силовики изъяли противотанковые гранаты, подствольные гранатомёты, ручной пулемёт Калашникова и многое другое.
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении деятельности незаконного вооружённого формирования, организаторами которого были
«СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Её деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как заявляет СБУ, Семён Семёнченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами деятельности по незаконному ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали по завышенным ценам на территории Украины. Состав незаконной группировки насчитывал более 150 человек. Компания действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Тренировались участники группировки в Киевской области или за рубежом. Обнаружены сведения об участии фигурантов дела в заключениях контрактов между представителями различных организаций стран Ближнего Востока.
Правоохранители провели около 80 обысков и изъяли почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомёта, ручной пулемёт Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату и шесть тротиловых шашек.