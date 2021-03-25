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04:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония заявила протест после запуска двух ракет КНДР

Запуск баллистических ракет, который ранее осуществила КНДР, угрожает безопасности в регионе, сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он уточнил, что два снаряда упали за пределами экономической зоны Японии.

Источник: Reuters

Ранее правительство Японии созвало экстренное заседание национального Совета безопасности.

«Северная Корея некоторое время назад провела запуск двух баллистических ракет. Мы подтвердили, что они упали за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — сказал Ёсихидэ Суга (цитата по NHK). По его словам, эти пуски представляют угрозу безопасности региона и Японии, а также нарушают резолюции Совета безопасности ООН. «Япония заявляет решительный протест и осуждает это», — добавил премьер-министр.

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что максимальная высота полета запущенных КНДР ракет не превышала 100 км, они пролетели около 450 км. Последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в сторону Японского моря в марте 2020 года.

21 марта КНДР запустила две крылатые ракеты оперативно-тактического назначения, которые упали в Желтом море. Эти ракетные испытания стали первыми после прихода к власти президента США Джо Байдена. Господин Байден заявил, что не считает действия Пхеньяна провокацией.

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