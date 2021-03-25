Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
12В Москве побит исторический рекорд тепла
08:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Японии пообещал договориться с Россией насчет Курил

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога. Его слова передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — заявил Суга. Он также напомнил о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшем в сентябре прошлого года, в ходе которого стороны подтвердили решимость ускорить переговоры.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов. Он раскритиковал публикации японских СМИ, в которых рассматривается передача территорий после смены власти в РФ.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиянам назвали товары, которые резко подорожают к лету
В США заявили о готовности ударить по России
Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» США против России
Власти предложили распространить курортный сбор на всю Россию
Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Любопытная тигрица «поправила» фотоловушку в Приморье (видео)
Знаменитая скала Улуру в Австралии превратилась в водопад
Поставки нефти из России в США достигли максимума за 10 лет
Hi-Tech
Появился простой способ удалить влагу и грязь из телефона Простой способ очистки динамиков от влаги и пыли с помощью звука
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Десятый правнук британской королевы родился на полу в ванной Зара Тиндолл стала многодетной матерью.
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
Балкон и лоджия: какие табу есть в их обустройстве
6 идей из интерьеров скандинавских кухонь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь