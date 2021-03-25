Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
12В Москве побит исторический рекорд тепла
09:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» США против России

Советник министра обороны России Сергея Шойгу действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную войну». Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией из-за ее ядерного оружия и современной армии, добавил он.

Источник: РИА "Новости"

Ильницкий считает, что вероятность прямой военной конфронтации исключена на ближайшие десять лет. «Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — приводит «РИА Новости» слова советника министра обороны в интервью журналу «Арсенал Отечества».

Андрей Ильницкий считает, что живая сила и инфраструктура подлежит восстановлению, а «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно».

Последствия этой «ментальной войны» проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно.
Андрей Ильницкий

К мерам сопротивления «ментальной войне» советник министра отнес суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в военной и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, а также возобновление активного и широкого диалога с «консервативным большинством».

Новый виток российско-американской конфронтации начался 17 марта, когда президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести дискуссии в прямом эфире. МИД России утверждает, что США отказались от переговоров.

 Дело Шамсутдинова получило продолжение
Как на совещании у Путина умножались вакцины и сущности
Власти предложили распространить курортный сбор на всю Россию
Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Премьер Японии пообещал договориться с Россией насчет Курил
Любопытная тигрица «поправила» фотоловушку в Приморье (видео)
Знаменитая скала Улуру в Австралии превратилась в водопад
Поставки нефти из России в США достигли максимума за 10 лет
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
"Увольнение" Березуцкого: в ЦСКА сделали заявление
Авто
В Австралии есть свой «Мост глупости»: у него уже полно жертв На днях под мостом повредил свой автомобиль уже 124-й водитель
Кино
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом» В передаче профессиональные доктора и сразятся с «диванными экспертами», интересующимися медициной
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Есть собачники? Нужна помощь! 127
коты, бабки и масоны 74
Стиралки бош и вирпул трясет? 73
Отдых с трехлеткой на югах России 55
Леди
Секрет диеты: как 25-летней Анастасии Решетовой удалось похудеть Пока бывший Анастасии ищет счастье на шоу «Холостяк»...
Новости партнеров
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
У кого из россиян пропадут все сбережения в 2021-м
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь