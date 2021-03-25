11:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил
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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил
«Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал он.
В то же время премьер призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутых результатах и создавать
Мишустин добавил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после формирования коллективного иммунитета.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что
большая часть ограничений, введенных