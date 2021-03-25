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16:29 (мск), источник: RTVi

Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в борьбе с коронавирусом

Борьба с COVID-19 у США и европейских стран продвигается с трудом, так как в начале пандемии они допустили фатальные ошибки. Об этом 25 марта рассказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Gazeta Wyborcza.

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Источник: AP 2020

Гейтс рассказал, что странам необходимо было как можно скорее изолировать зараженных для сокращения роста заболеваемости коронавирусом и усиливать тестирование населения. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун, добавил он.

«Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны», — подчеркнул основатель Microsoft.

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По его словам, есть страны, которые успешно преодолели пандемию, однако большая часть Европы и США понесли масштабные потери из-за своих упущений.

Согласно последним данным ВОЗ, в США число случаев заболевания COVID-19 достигло почти 30 миллионов, скончались 538 244 человека.

19 марта число людей, умерших в Европе от последствий коронавируса, превысило 1 миллион. На европейский регион, включающий 51 страну, приходится около 35,5% всех смертей от коронавируса и 30,5% всех случаев заболевания в мире. В этот регион входят, в частности, Россия, Великобритания, а также 27 стран-членов Европейского Союза.

По данным Reuters, на каждые 100 человек в Европе было сделано около 12 прививок от коронавируса.

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