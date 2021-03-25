Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в борьбе с коронавирусом

Гейтс рассказал, что странам необходимо было как можно скорее изолировать зараженных для сокращения роста заболеваемости коронавирусом и усиливать тестирование населения. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун, добавил он.
«Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны», — подчеркнул основатель Microsoft.
По его словам, есть страны, которые успешно преодолели пандемию, однако большая часть Европы и США понесли масштабные потери из-за своих упущений.
Согласно последним данным ВОЗ, в США число случаев заболевания COVID-19 достигло почти 30 миллионов, скончались 538 244 человека.
19 марта число людей, умерших в Европе от последствий коронавируса, превысило 1 миллион. На европейский регион, включающий 51 страну, приходится около 35,5% всех смертей от коронавируса и 30,5% всех случаев заболевания в мире. В этот регион входят, в частности, Россия, Великобритания, а также 27 стран-членов Европейского Союза.
По данным Reuters, на каждые 100 человек в Европе было сделано около 12 прививок от коронавируса.