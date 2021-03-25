18:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Правящая коалиция Словакии распалась
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Из состава правительства вышли министры иностранных дел и образования от партии «Свобода и солидарность». До этого в отставку подал глава партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя
12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи сняли с должности
Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил