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18:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»

Правящая коалиция Словакии распалась из-за скандала, вызванного поставками в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Associated Press.

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Источник: РИА "Новости"

Из состава правительства вышли министры иностранных дел и образования от партии «Свобода и солидарность». До этого в отставку подал глава партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя премьер-министра. Сулик заявил, что его партия не вернется в состав правительства до тех пор, пока премьер-министр страны Игор Матович не покинет свой пост.

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12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи сняли с должности из-за позиции по «Спутнику V». Матович пояснил, что правительство страны было близко к развалу. Позже сам Матович выразил готовность покинуть свой пост из-за ситуации с поставками «Спутник V». Он добавил, что при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

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