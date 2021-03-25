21:13 (мск), источник: ТАСС
«Циркон» успешно прошел испытания с надводного носителя
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«ЛКИ “Циркона” с использованием фрегата “Адмирал Горшков” успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в “колышек” (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — сказал он.
В НПО машиностроения (входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение), где разработали и производят «Цирконы», не стали комментировать ТАСС эту информацию.
Ранее сообщалось, что программа ЛКИ гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2020 году успешно и в полном объеме выполнена, осуществлено три пуска с фрегата «Адмирал Горшков», два — по морским целям, один — по наземной.
Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск» — собеседник агентства отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение.
Ранее другой источник ТАСС сообщил, что первый испытательный пуск гиперзвукового «Циркона» с подводного носителя будет выполнен не раньше июня.