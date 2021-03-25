Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства

«Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальной цели, но ни одна другая страна даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы на это способны», — указал политик.
В начале декабря Байден обещал, что за первые 100 дней его срока в США успеют провести 100 млн вакцинаций. По словам американского лидера, эта цель была достигнута на прошлой неделе.
Президент говорил, что власти закупили достаточно доз вакцины для каждого американца еще к началу февраля, однако распространению препарата мешали «гигантские логистические проблемы». Байден неоднократно обвинял администрацию предыдущего президента США Дональда Трампа в том, что она сделала недостаточно для организации массовой вакцинации.
По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 85 млн американцев, или 25,7% населения.
Общее число зараженных коронавирусом в США, по статистике Университета Джонса Хопкинса, перевалило за 30 млн человек.
Число вакцинированных от COVID-19 в Штатах впервые превысило число заразившихся 2 февраля. Тогда вакцину получили 26,5 млн человек, а заболели 26,3 млн человек.
На сегодня в США одобрены три вакцины от COVID-19: препарат совместной разработки американской Pfizer и немецкой BioNTech, средство американской Moderna и вакцина американского холдинга Johnson & Johnson. Последняя вводится одной дозой.