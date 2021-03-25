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22:11 (мск), источник: РБК

Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства

Президент США Джо Байден пообещал, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. Об этом он сообщил во время своей первой официальной пресс-конференции в Белом доме в качестве президента. В начале декабря глава государства обещал 100 млн инъекций.

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Источник: AP 2020

«Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальной цели, но ни одна другая страна даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы на это способны», — указал политик.

В начале декабря Байден обещал, что за первые 100 дней его срока в США успеют провести 100 млн вакцинаций. По словам американского лидера, эта цель была достигнута на прошлой неделе.

Президент говорил, что власти закупили достаточно доз вакцины для каждого американца еще к началу февраля, однако распространению препарата мешали «гигантские логистические проблемы». Байден неоднократно обвинял администрацию предыдущего президента США Дональда Трампа в том, что она сделала недостаточно для организации массовой вакцинации.

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По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 85 млн американцев, или 25,7% населения.

Общее число зараженных коронавирусом в США, по статистике Университета Джонса Хопкинса, перевалило за 30 млн человек.

Число вакцинированных от COVID-19 в Штатах впервые превысило число заразившихся 2 февраля. Тогда вакцину получили 26,5 млн человек, а заболели 26,3 млн человек.

На сегодня в США одобрены три вакцины от COVID-19: препарат совместной разработки американской Pfizer и немецкой BioNTech, средство американской Moderna и вакцина американского холдинга Johnson & Johnson. Последняя вводится одной дозой.

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