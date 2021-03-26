02:31 (мск), источник: Известия
Байден заявил о сроках вывода войск США из Афганистана
Соединенным Штатам будет сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая, однако до 2022 года они там не останутся. Об этом 25 марта заявил на
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«Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая. По тактическим причинам будет трудно вывести войска», — заявил американский лидер на
Байден отметил, что у США нет планов долго оставаться в Афганистане. Также президент добавил, что американские войска вряд ли останутся на территории страны до конца 2021 года.
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23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел 30 стран — участниц альянса не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана.
В феврале 2020 года между администрацией США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) было заключено мирное соглашение. Согласно нему, США должны в течение 14 месяцев вывести свои войска, а Талибы не будут использовать Афганистан для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.