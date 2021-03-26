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02:31 (мск), источник: Известия

Байден заявил о сроках вывода войск США из Афганистана

Соединенным Штатам будет сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая, однако до 2022 года они там не останутся. Об этом 25 марта заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. Он отметил, что сейчас США проводят консультации со своими союзниками, чтобы определить дальнейший план действий.

Источник: Reuters

«Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая. По тактическим причинам будет трудно вывести войска», — заявил американский лидер на пресс-конференции, транслируемой в YouTube.

Байден отметил, что у США нет планов долго оставаться в Афганистане. Также президент добавил, что американские войска вряд ли останутся на территории страны до конца 2021 года.

Днем ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что власти страны пока не приняли окончательного решения о выводе американских войск из Афганистана.

Кирби отказался называть какие-либо предполагаемые сроки возможного вывода войск. Он подчеркнул, что «нельзя говорить сейчас об этом, не зная окончательного решения».

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел 30 стран — участниц альянса не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана.

В феврале 2020 года между администрацией США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) было заключено мирное соглашение. Согласно нему, США должны в течение 14 месяцев вывести свои войска, а Талибы не будут использовать Афганистан для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

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