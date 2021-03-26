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01:20 (мск), источник: Известия

Западный военный округ получит реактивный «Торнадо»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в Западном военном округе заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Они поступят в 79-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду.

Источник: РИА "Новости"

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что до 2027 года практически все нынешние РСЗО «Смерч» и «Ураган» полностью заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С».

«Торнадо-С» — самая современная РСЗО. По сравнению с предыдущими поколениями она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. А кроме того, для нее разработаны новые дальнобойные снаряды, в том числе с коррекцией на траектории. Благодаря этому возросла точность поражения целей, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

В настоящее время в войска поступают два варианта новых реактивных систем залпового огня. Крупнокалиберная «Торнадо-С» заменит состоящие сегодня на вооружении 300-миллиметровые «Смерчи» и 220-миллиметровые «Ураганы». Для перевооружения частей, оснащенных устаревшими 122-миллиметровыми «Градами», разработана «Торнадо-Г».

«Торнадо-С» внешне мало отличается от обычной РСЗО «Смерч». Сохранила система и количество направляющих для стрельбы — 12. Основные изменения затронули боеприпасы и электронику. «Смерчи» и «Ураганы» использовались по большей части для огня по площадям. Основной вариант использования новых боевых машин — точечные удары управляемыми боеприпасами по приоритетным целям.

Специально для «Торнадо» разработаны две высокотехнологичные ракеты 9М544 и 9М549 с противотанковыми и противопехотными боевыми элементами. С ними максимальная дальность системы выросла с 90 до 120 км. Радикально увеличилась и точность. В боеприпасах совмещены спутниковая и прецизионная инерциальная системы навигации. Даже на предельной дистанции отклонение от цели получается всего 7−10 м. Это на порядок лучше, чем у «Смерча».

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