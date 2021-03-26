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04:00 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о беспокойстве Байдена из-за связей России и Турции

Президент США Джо Байден заявил лидерам стран-членов ЕС, что обеспокоен из-за сближающихся, по его словам, России и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких чиновников Евросоюза. Об этом президент США заявил главам стран-членов Евросоюза на виртуальном саммите. В ходе встречи участники подтвердили угрозу санкций против Турции, однако отметили, что в последнее время ее поведение стало «более умеренным».

Источник: AP 2020

Во время виртуального саммита главы входящих в ЕС государств подтвердили угрозу санкций против Турции. При этом они пообещали наладить более тесные экономические связи с Анкарой, если она откажется от притязаний на запасы газа в Восточном Средиземноморье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после саммита, что отношения блока с Турцией все еще остаются хрупкими.

«Турция проявила более конструктивное отношение. Однако мы также понимаем, что процесс деэскалации остается хрупким», — подчеркнула она.

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Президент Евросовета Шарль Мишель также отметил, что поведение Турции в последнее время стало «более умеренным», однако признал, что ЕС все еще остается настороже по отношению к государству.

Лидеры стран-членов ЕС также обсуждали отношения с Россией, однако Мишель заявил, что это был «короткий информационный момент», а дальнейшее обсуждение отложено на следующий саммит. Как сообщил источник ТАСС в ЕС, Мишель коротко рассказал участникам саммита о телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, который прошел 22 марта. «Далее никакого обсуждения по России не было. Вопрос полностью отложен до следующего саммита», — пояснил собеседник агентства.

Помимо России и Турции Байден в четверг также высказался об отношения США и Китая.

Он заявил, что не допустит, чтобы Китай стал самым могущественным и богатым государством в мире, передает Bloomberg.

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«Я вижу жесткую конкуренцию с Китаем. У него есть цель — стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире. Этого не произойдет при мне, потому что Соединенные Штаты будут продолжать расти и расширяться», — заявил президент во время брифинга в Белом доме.

При предшественнике Байдена, Дональде Трампе, отношения США и Китая ухудшились, в частности из-за действий Пекина в Гонконге, обвинений в краже технологий и торговых войн. В ходе своей первой пресс-конференции Байден отказался говорить, намерен ли он отменять введенные предыдущей администрацией пошлины на китайские товары.

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