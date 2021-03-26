04:00 (мск), источник: РБК
СМИ сообщили о беспокойстве Байдена из-за связей России и Турции
Президент США Джо Байден заявил лидерам
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Во время виртуального саммита главы входящих в ЕС государств подтвердили угрозу санкций против Турции. При этом они пообещали наладить более тесные экономические связи с Анкарой, если она откажется от притязаний на запасы газа в Восточном Средиземноморье.
«Турция проявила более конструктивное отношение. Однако мы также понимаем, что процесс деэскалации остается хрупким», — подчеркнула она.
Президент Евросовета Шарль Мишель также отметил, что поведение Турции в последнее время стало «более умеренным», однако признал, что ЕС все еще остается настороже по отношению к государству.
Лидеры
Он заявил, что не допустит, чтобы Китай стал самым могущественным и богатым государством в мире, передает Bloomberg.
«Я вижу жесткую конкуренцию с Китаем. У него есть цель — стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире. Этого не произойдет при мне, потому что Соединенные Штаты будут продолжать расти и расширяться», — заявил президент во время брифинга в Белом доме.
При предшественнике Байдена, Дональде Трампе, отношения США и Китая ухудшились, в частности