03:12 (мск), источник: РБК
КНДР заявила об успешных испытаниях двух тактических ракет
Северная Корея заявила, что испытала две новые тактические управляемые ракеты, сообщает газета Rodong Sinmun.
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Испытания прошли 25 марта. Северокорейские военные сообщили, что обе ракеты успешно поразили цель в 60 км от восточного побережья КНДР. Об успешном пуске доложили руководителю Ким Чен Ыну.
Военные отметили, что недавно разработанные ракеты могут нести ядерные боеголовки массой до 2,5 т.
КНДР 25 марта произвела два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. О ракетных испытаниях заявили в Министерстве обороны Японии и военные Южной Кореи. До этого военные США предупреждали, что Пхеньян вскоре может вернуться к запускам баллистических ракет.
Позже американский президент Джо Байден пообещал, что Вашингтон ответит на ракетные испытания Северной Кореи в случае эскалации напряженности.