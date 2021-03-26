04:42 (мск), источник: РБК
Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID
Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе
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В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.
Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, и у европейских стран должен быть ответ такой ситуации.
«Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен Макрон. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.
Российская вакцина «Спутник V» сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу в начале марта, она должна выявить соответствие российского препарата европейским стандартам.
В российском МИД заявляли, что российский препарат столкнулся с «кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов». Об этом, в частности, говорил замминистра Александр Грушко добавляя, что в ЕС делают политизированные заявления по поводу вакцины.
До этого комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что ЕС будет достаточно четырех одобренных вакцин. «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — утверждал Бретон.