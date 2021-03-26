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05:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай ввел новые санкции против Великобритании

МИД Китая сообщил о введении новых санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Источник: Reuters

Лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд в Китай. Китайские граждане и учреждения не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», — приводит Reuters комментарий министерства иностранных дел.

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22 марта ЕС объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. После этого Китай ввел ответные санкции против 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности в отношении уйгуров. Власти страны принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

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