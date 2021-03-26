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10:05 (мск), источник: Известия

Путин призвал защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы и правительству защитить от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом 26 марта говорится в сообщении на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Рекомендовать подготовить к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с главами думских фракций.

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В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство предпринимает определенные меры, касающиеся повышения реальных доходов граждан. По ее словам, это касается, в частности, повышения оплаты труда, ежегодной индексации страховых пенсий, поддержки занятости путем соцвыплат безработным, увеличения денежного довольствия военнослужащих, содействия в поиске подходящей работы и так далее.

В феврале Путин поручил кабмину подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных.

Тогда же стало известно о росте задолженностей россиян перед банками. В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

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