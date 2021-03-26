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11:58 (мск), источник: Газета.Ру

Пхукет начнет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

Таиланд с 1 июля откроет курортный остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов, пишет Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, экономическая комиссия под председательством премьер-министра страны Праюта Чан-Очи согласилась с предложением Пхукета, согласно которому при вакцинации 70% населения острова возможно его открытие для иностранцев. Власти распределят больше 900 тысяч доз от коронавируса среди местных жителей.

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Если опыт Пхукета будет успешным, эти правила будут распространяться на другие туристические зоны. Ожидается, что другие регионы откроются с октября.

Также с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных — до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели, и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

В Таиланде коронавирусом заразились 28,5 тысячи человек, умерли 92 пациента.

Ранее стало известно, что Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь открывает границы для иностранных туристов, в том числе для российских.

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