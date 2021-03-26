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13:35 (мск), источник: Известия

В Кремле ответили на слова Макрона о «вакцинной войне»

В Кремле не согласны с заявлениями о якобы ведении «вакцинной войны» Россией и Китаем. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом он прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о якобы давлении РФ с помощью вакцины от коронавируса. Как отметил Песков, в Москве высоко ценят доверительный диалог с Парижем и желание французской стороны обсуждать острые вопросы.

При этом, как добавил представитель Кремля, между сторонами существует ряд разногласий.

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«Эти заявления относятся к сфере абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса в качестве некоего инструмента влияния, Россия является ответственным участником международного сообщества», — подчеркнул Песков.

Он указал, что Москва никогда не политизировала и не политизирует тему вакцинации от COVID-19. Песков напомнил, что Россия первой начала производство вакцины и в настоящее время наращивает темпы, чтобы привить как можно больше своих граждан.

«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и стремлений использования вакцины в качестве инструмента влияния у России нет, не было и никогда не будет», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за якобы предпринятых Россией и Китаем действий в области распространения вакцин от COVID-19.

Макрон призвал ЕС наращивать производство препаратов против коронавируса, чтобы стать лидером по данному направлению.

В Совете Федерации же отметили, что утверждения Макрона можно назвать проявлением недобросовестной конкуренции.

По мнению члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, в Европе используют политические меры, чтобы не допустить регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

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