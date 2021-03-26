13:35 (мск), источник: Известия
В Кремле ответили на слова Макрона о «вакцинной войне»
В Кремле не согласны с заявлениями о якобы ведении «вакцинной войны» Россией и Китаем. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Таким образом он прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о якобы давлении РФ с помощью вакцины от коронавируса. Как отметил Песков, в Москве высоко ценят доверительный диалог с Парижем и желание французской стороны обсуждать острые вопросы.
При этом, как добавил представитель Кремля, между сторонами существует ряд разногласий.
«Эти заявления относятся к сфере абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут
Он указал, что Москва никогда не политизировала и не политизирует тему вакцинации от COVID-19. Песков напомнил, что Россия первой начала производство вакцины и в настоящее время наращивает темпы, чтобы привить как можно больше своих граждан.
«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и стремлений использования вакцины в качестве инструмента влияния у России нет, не было и никогда не будет», — заключил
Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа»
Макрон призвал ЕС наращивать производство препаратов против коронавируса, чтобы стать лидером по данному направлению.
По мнению члена международного комитета верхней палаты парламента Сергея Цекова, в Европе используют политические меры, чтобы не допустить регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.