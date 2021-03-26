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15:34 (мск), источник: ТАСС

В конкурсе «Лидеры России» появится спецнаправление для иностранцев

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спецнаправление для иностранцев появится в рамках четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил в пятницу генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета АНО.

Источник: РИА "Новости"

«С 2018 года мы открыли возможность для участия в конкурсе “Лидеры России” иностранцев. И за два сезона проекта свыше 3 тыс. иностранцев из 68 стран мира подали заявки на проект, а некоторые вышли в финал и стали победителями. В последнее время интерес к России значительно растет. Многие хотят жить и работать в нашей стране», — рассказал Комиссаров.

По его словам, сейчас в России получают образование около 210 тыс. иностранных студентов, ежегодно выпускается порядка 75 тыс. человек.

«Из них большая часть после окончания обучения возвращается к себе, однако у многих нет желания покидать Россию. Запуск международного направления в конкурсе “Лидеры России” откроет окно возможностей для иностранных граждан и наших соотечественников, живущих за рубежом. Отдельный трек позволит расширить возможности для участия управленцев из-за рубежа, дать им проверить свои компетенции, а для победителей и финалистов — получить интересные предложения по работе», — добавил он.

Комиссаров уточнил, что для участия в треке конкурсанты должны быть не старше 55 лет, иметь управленческий опыт не менее двух лет и знать русский язык на достаточном для выполнения тестов уровне.

Также им нужно будет подтвердить иностранное гражданство.

Конкурсанты международного трека будут проходить как общее тестирование на знание России, так и выполнять задания своего направления. Участников ждет проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву, резюмировал Комиссаров.

О конкурсе

Суперфинал третьего сезона «Лидеров России» прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в сентябре 2020 года. Заявки подали около 234 тыс. человек. По итогам заключительного этапа победителями проекта стали 106 человек. Первый конкурс «Лидеры России» прошел в 2017—2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018—2019 гг.., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ.

Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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