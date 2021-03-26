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21:16 (мск), источник: Известия

Три атомные подлодки ВМФ РФ впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда

Впервые в истории ВМФ РФ сразу три атомных ракетоносца одновременно всплыли, проломив лед в Арктике, доложил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в пятницу, 26 марта.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — заявил он.

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19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его мнению, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.

12 января расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе.

В марте 2020 года Путин подписал указ об основах государственной политики в Арктике на период до 2035 года. В числе задач отмечается обеспечение суверенитета, сохранение Арктики как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ.

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