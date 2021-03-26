Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Подробности планируемой встречи не раскрываются. В Белом доме информацию о переговорах представителей трех стран пока не подтвердили.
Ранее, 25 марта, Байден заявил Европейскому совету о своем намерении совместно работать по России и Китаю, а также ряду других региональных тем.
В заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса говорилось о том, что принятые на переговорах решения позволят обеспечить безопасность от вызовов, исходящих от Китая и России.
23 марта декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл выразил мнение, что США может в дальнейшем расширить сотрудничество с Россией и Китаем, несмотря на расхождения по многим вопросам.
По словам Бердселла, у США есть области, по которым им необходима, несмотря на напряженность, координация с РФ и КНР, в частности в контроле над вооружениями, борьбе с изменением климата и ситуации с общественным здравоохранением.
В то же время, отметил эксперт, разногласия между Вашингтоном и Москвой могут усилиться на фоне того, что российскому руководству, как считает Бердселл, удалось найти «точки совпадения интересов с Китаем».
25 февраля стало известно, что Россия выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог. Он также напомнил, что неоднократно говорил американским коллегам о ранее действовавшей линии взаимосвязи между начальниками штабов при арктических государствах.