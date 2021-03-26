Туристический кешбэк для школьников и молодежи может быть запущен летом

«Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма. Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи. Глава государства добавил, что попросит правительство над этим подумать.
Президент напомнил, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тыс. рублей. По его словам, неверно, что «это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов, каникулы».