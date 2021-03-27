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07:35 (мск), источник: ТАСС

В России мигрантов и их работодателей обяжут регистрироваться в электронных реестрах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве пояснили, что в настоящее время МВД разрабатывает соответствующий законопроект, которым предусмотрена реформа порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей.

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«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — отметили в МВД.

В подготовке данного законопроекта участвуют заинтересованные ведомства, документ обсуждается с экспертным и бизнес-сообществами, чтобы проработать все вопросы практической реализации новых положений миграционного законодательства.

Вместе с тем в МВД подчеркнули, что не прорабатывали и не предлагали инициативу по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также льгот в отношении работодателей, привлекающих иностранных граждан. «Данные вопросы не относятся к компетенции министерства», — сказал представитель МВД.

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД отметил, что ситуация в миграционной сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. При этом, по его словам, риски все еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов.

По данным МВД, на миграционный учет за два месяца текущего года поставлены 1 млн 84 тыс. граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года почти в два раза меньше оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112 300, то годом ранее — почти 204 тыс.

С января 2021 года поступило более 168 200 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность, в то время как годом ранее их было 238 530.

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