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06:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден предложил Джонсону создать альтернативу проекту «Один пояс — один путь»

Отношения с Китаем стали одной из тем телефонного разговора, состоявшегося между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В беседе глава Белого дома предложил главе британского правительства совместно разработать аналог китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Источник: Reuters

«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, исходящую от демократических государств, которая поможет тем общинам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в этой помощи», — сказал журналистам господин Байден (цитата по Reuters).

Также премьер-министр и президент обсудили ответные меры властей Китай на скоординированные западные санкции из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как говорится в сообщении Даунинг-стрит, Байден и Джонсон выразили озабоченность действиями Пекина.

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Кроме китайского вопроса, президент и премьер-министр обсудили борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, проблему изменений климата, а также ситуации в Иране и Северной Ирландии. «Они договорились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, включая Китай и Иран», — уточняется в сообщении Белого дома.

Проект «Один пояс, один путь» представляет собой концепцию по активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Программа, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином, должна объединить проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».

С марте 2021 года отношения между КНР и западными странами резко ухудшились из-за ситуации в СУАР. США, ЕС и Великобритания обвинили китайский власти в нарушении прав человека в регионе и ввели против четырех граждан КНР и одной китайской госкомпании санкции. Пекин ответил зеркальными ограничительными мерами.

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