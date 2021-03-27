06:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Байден предложил Джонсону создать альтернативу проекту «Один пояс — один путь»
Отношения с Китаем стали одной из тем телефонного разговора, состоявшегося между президентом США Джо Байденом и
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«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, исходящую от демократических государств, которая поможет тем общинам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в этой помощи», — сказал журналистам господин Байден (цитата по Reuters).
Как говорится в сообщении
Кроме китайского вопроса, президент и
Проект «Один пояс, один путь» представляет собой концепцию по активизации международных многосторонних
С марте 2021 года отношения между КНР и западными странами резко ухудшились