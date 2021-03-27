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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Крым предъявит Украине иски по водной блокаде

Крым намерен подготовить подготовить несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Сперва будет подготовлен иск с которым представители полуострова обратятся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. «При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — заявил Константинов.

По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами. Политик заявил, что международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева «устроить геноцид в Крыму» и дать этому жесткую оценку.

Также Константинов не исключил в перспективе подачу еще одного иска, связанного с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова.

Ранее вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что власти намерены обратиться в ООН из-за водной блокады полуострова, которую устроила Украина. «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил он, отметив, что Россия может сама решить самые сложные проблемы полуострова и уже неоднократно это доказывала.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

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