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17:44 (мск), источник: ТАСС

Украина провела учения с турецкими БПЛА Bayraktar над Черным морем

Как сообщили в Минобороны Украины, дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию.

Источник: AFP 2020

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области, на которых отработали использование ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом в субботу сообщило информационное агентство Минобороны Украины «Армияинформ».

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«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию», — говорится в сообщении. На карте с маршрутом, которой проиллюстрировано сообщение, показано, что взлет и посадка аппаратов происходила на аэродроме в Николаеве.

На Тендровской косе расположен украинский многофункциональный военно-морской полигон. На нем военнослужащие отрабатывают, в частности, высадку морского десанта на необорудованное побережье, а катерные тактические группы выполняют артиллерийские стрельбы по целям на берегу.

В конце января украинский портал военной информации Defense Express сообщил, что Военно-морские силы Украины рассматривают возможность применения БПЛА Bayraktar для поиска надводных целей и выдачи целеуказания береговому ракетному комплексу «Нептун».

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.

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