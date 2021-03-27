17:44 (мск), источник: ТАСС
Украина провела учения с турецкими БПЛА Bayraktar над Черным морем
Как сообщили в Минобороны Украины, дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию.
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КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области, на которых отработали использование ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом в субботу сообщило информационное агентство Минобороны Украины «Армияинформ».
«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию», — говорится в сообщении. На карте с маршрутом, которой проиллюстрировано сообщение, показано, что взлет и посадка аппаратов происходила на аэродроме в Николаеве.
На Тендровской косе расположен украинский многофункциональный
В конце января украинский портал военной информации Defense Express сообщил, что
В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами