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02:13 (мск), источник: РБК

CNN узнал о подготовке США к военной игре для отражения «агрессии» России

Вооруженные силы США готовятся к проведению виртуальных военных учений, в ходе которых они отработают реакцию на «агрессивные действия» и неожиданные шаги со стороны России и Китая, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Минобороны.

Источник: AFP 2020

Речь идет о «секретной военной игре», которая выйдет этим летом. Как сообщает телеканал, она должна помочь высшему военному руководству США получить необходимые навыки, а также подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет.

Игрокам придется действовать в постоянно меняющихся сценариях развития событий и бороться за военную технику, такую как авианосцы и бомбардировщики.
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Сценарии, описанные в игре, будут отражать такие ситуации как «крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой, Китай, демонстрирующий силы в Южно-Китайском море, или даже вторжение на Тайвань». У противников, с которыми в ходе игры будут бороться американские военные, будут вымышленные имена.

Ранее на этой неделе США и Канада провели совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике, они стартовали 21 марта. Как ранее сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), маневры были нужны для демонстрации возможности защищать свои границы. Канадский генерал-майор Эрик Энни заявил CNN, что приоритетом для NORAD является «возможность отследить потенциальную военную активность России в Арктике».

24 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Москва и Пекин представляют угрозу для Вашингтона и союзников, а также заявил о готовности Штатов работать над тем, «чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия». В то же время он выразил уверенность, что страны смогут сотрудничать друг с другом по некоторым вопросам.

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